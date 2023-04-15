Поиск

Голы Заболотного и Чалова принесли ЦСКА победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ

"Краснодар" обыграл "Сочи"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА в субботу одержали победу над соперниками из екатеринбургского "Урала" в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 1:2. За гостей отличились Антон Заболотный (13-я мин) и Федор Чалов (59, пенальти). За хозяев гол реализовал Рай Влут (66).

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 44 очка. Армейцы победили в пятом матче кряду.

"Урал" потерпел четвертое поражение подряд и в чемпионате идет на 10-м месте, имея в активе 25 очков.

В другой встрече 23-го тура "Сочи" у себя проиграл "Краснодару" - 0:2. Мячи забили Жоау Батчи (40-я мин) и Никита Кривцов (48).

Краснодарцы поднялись на шестое место в таблице чемпионата, набрав 38 очков. Сочинцы идут на девятой позиции (31 балл).

футбол РПЛ ЦСКА Урал Краснодар Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев обыграл американца Фритца и вышел в финал Masters в Монте-Карло

Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону

Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за шахматную корону

"Вашингтон" Овечкина расстался с главным тренером

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Монте-Карло

"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в четвертьфинальном матче Лиги Европы

"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в четвертьфинальном матче Лиги Европы

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии чемпионского матча

Российских триатлонистов допустили к международным стартам

"Лада" вернулась в КХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });