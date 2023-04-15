Голы Заболотного и Чалова принесли ЦСКА победу над "Уралом" в 23-м туре РПЛ

"Краснодар" обыграл "Сочи"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА в субботу одержали победу над соперниками из екатеринбургского "Урала" в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 1:2. За гостей отличились Антон Заболотный (13-я мин) и Федор Чалов (59, пенальти). За хозяев гол реализовал Рай Влут (66).

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 44 очка. Армейцы победили в пятом матче кряду.

"Урал" потерпел четвертое поражение подряд и в чемпионате идет на 10-м месте, имея в активе 25 очков.

В другой встрече 23-го тура "Сочи" у себя проиграл "Краснодару" - 0:2. Мячи забили Жоау Батчи (40-я мин) и Никита Кривцов (48).

Краснодарцы поднялись на шестое место в таблице чемпионата, набрав 38 очков. Сочинцы идут на девятой позиции (31 балл).