"Пари НН" потерпел шестое поражение подряд в РПЛ, проиграв в Москве "Динамо"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги победили соперников из "Пари Нижний Новгород".

Игра, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1. За гостей гол забил Денис Глушаков (67-я минута, пенальти). В составе победителей отличились Ярослав Гладышев (79), Даниил Фомин (86) и Федор Смолов (90+5, пенальти).

В турнирной таблице столичный клуб поднялся на пятое место, набрав 39 очков. Нижегородцы потерпели шестое поражение подряд и занимают 13-ю строчку, имея в активе 19 баллов.

В другом поединке тура "Крылья Советов" у себя в Самаре сыграли вничью 0:0 с подмосковными "Химками".

"Крылья" в чемпионате идут на 12-м месте (25 очков), "Химки" занимают 15-ю позицию (14).