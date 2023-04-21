Непристойный жест Роналду объяснили травмой паха

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Криштиану Роналду не хотел оскорблять болельщиков "Аль-Хиляля", схватив себя за гениталии во время провокаций фанатов, заявили в "Аль-Насре".

Согласно заявлению клуба, на которое ссылается Squawka, футболист в этот момент испытывал болезненные ощущения в паху, что стало следствием столкновением с игроком "Аль-Хиляля" во время матча.

"Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" в матче чемпионата Саудовской Аравии со счетом 0:2. Покидая поле, Роналду услышал от фанатов соперника провокационные выкрики "Месси! Месси!" и схватил себя за пах.

Адвокат из Саудовской Аравии Нуф Бинт Ахмед счел действия Роналду как нарушающие закон и требующие депортации португальца из страны.