Непристойный жест Роналду объяснили травмой паха
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Криштиану Роналду не хотел оскорблять болельщиков "Аль-Хиляля", схватив себя за гениталии во время провокаций фанатов, заявили в "Аль-Насре".
Согласно заявлению клуба, на которое ссылается Squawka, футболист в этот момент испытывал болезненные ощущения в паху, что стало следствием столкновением с игроком "Аль-Хиляля" во время матча.
"Аль-Наср" проиграл "Аль-Хилялю" в матче чемпионата Саудовской Аравии со счетом 0:2. Покидая поле, Роналду услышал от фанатов соперника провокационные выкрики "Месси! Месси!" и схватил себя за пах.
Адвокат из Саудовской Аравии Нуф Бинт Ахмед счел действия Роналду как нарушающие закон и требующие депортации португальца из страны.