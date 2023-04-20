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Роналду пригрозили депортацией из Саудовской Аравии за непристойный жест

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Адвокат из Саудовской Аравии Нуф Бинт Ахмед анонсировал подачу иска в прокуратуру на футболиста команды "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

Юрист обратил внимание на поведение футболиста после матча чемпионата Саудовской Аравии против команды "Аль-Хиляль" на поле соперника. Болельщики хозяев стали провоцировать покидающего поле Роналду выкриками "Месси! Месси!", в ответ на это португалец схватил себя за гениталии.

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"Даже если фанаты Аль-Хилала спровоцировали Роналду, он не должен был на это отвечать. Поведение Роналду – преступление. Его публичные непристойные действия являются одним из преступлений, которое наказывается арестом и депортацией, если оно совершено иностранцем", - написал адвокат в соцсетях.

"По этому поводу мы подадим заявление в прокуратуру", - добавил он.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

Роналду стал игроком "Аль-Насра" в декабре 2022 года. В 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил 11 мячей и сделал две голевые передачи.

Криштиану Роналду футбол Саудовская Аравия
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