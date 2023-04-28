"Вегас" первым вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Вегас" выиграл у "Виннипега" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Домашний матч завершился со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в его пользу.
Победа оказалась решающей, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса", который, таким образом, вышел в следующий раунд. В его составе пробился в следующий круг российский нападающий Иван Барбашев.
"Вегас" - первый клуб, завоевавший путевку в следующий раунд плей-офф НХЛ.