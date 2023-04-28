Поиск

"Вегас" первым вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "Вегас" выиграл у "Виннипега" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Домашний матч завершился со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в его пользу.

Победа оказалась решающей, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса", который, таким образом, вышел в следующий раунд. В его составе пробился в следующий круг российский нападающий Иван Барбашев.

"Вегас" - первый клуб, завоевавший путевку в следующий раунд плей-офф НХЛ.

НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ак Барс" победил ЦСКА и перевел финальную серию КХЛ в седьмой матч

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Девять российских борцов дисквалифицированы за допинг

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в предпоследней партии чемпионского матча

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в ключевом матче чемпионата Англии

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Глава ОКР назвал произволом рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов

В РФС сочли, что продажа пива вернет болельщиков на стадионы

"Ак Барс" победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии КХЛ

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

Пропустивший 5 голов за 21 минуту "Тоттенхэм" вернет фанатам деньги за билеты

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });