Поиск

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемых в нападении на игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, журналистам.

СпортБаскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападенияБаскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападенияЧитать подробнее

Других подробностей представитель министерства не привела.

Накануне сообщалось, что Шведа избили неизвестные в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

По факту произошедшего следствие МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 111 УК РФ). Подозреваемым, на основании статьи УК РФ, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки" в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

ЦСКА баскетбол Алексей Швед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из нынешнего розыгрыша плей-офф

Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче

Играл лучше, но корону упустил. Непомнящий проиграл Дин Лижэню в чемпионском матче

Дин Лижэнь победил Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь победил Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Евсеев покидает пост главного тренера ярославского "Шинника"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });