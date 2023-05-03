Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемых в нападении на игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, журналистам.

Других подробностей представитель министерства не привела.

Накануне сообщалось, что Шведа избили неизвестные в ночь на 2 мая на Большой Никитской улице. Спортсмена доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. По данным пресс-службы ЦСКА, "баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения" и не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

По факту произошедшего следствие МВД возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 111 УК РФ). Подозреваемым, на основании статьи УК РФ, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки" в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".