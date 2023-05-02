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Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения
Алексей Швед
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед стал жертвой хулиганского нападения, которое привело к травме спортсмена, сообщает пресс-служба армейцев во вторник.

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"Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

Накануне ЦСКА проиграл клубу "Локомотив-Кубань" и не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ впервые в истории турнира.

34-летний Швед играет в ЦСКА с 2021 года, также защищал цвета армейского клуба с 2005 по 2012 год. С 2015 до 2021 год выступал за "Химки", в его карьере также были клубы НБА "Миннесота Тимбервулз", "Филадельфия", "Хьюстон Рокетс", "Нью-Йорк Никс".

Алексей Швед Баскетбол ЦСКА
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