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Восемь россиян вышли в четвертьфиналы ЧМ по боксу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Восемь российских боксеров завоевали путевки в 1/4 финала проходящего в Ташкенте чемпионата мира.

Борьбу за выход в полуфинал, гарантирующий как минимум бронзовую медаль ЧМ, поведут Эдмонд Худоян (до 48 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Имам Хатаев (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов Гаджимагомедов (до 92 кг).

Четвертьфинальные поединки во всех 13 весовых категориях запланированы на 10 мая.

Чемпионат мира проходит в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая. Боксеры сборной России выступят под флагом и гимном РФ.

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