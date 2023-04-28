Назван состав сборной России на ЧМ по боксу
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по боксу определился с составом национальной команды на мужской чемпионат мира-2023.
Состав выглядит следующим образом:
До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область)
До 51 кг: Василий Егоров (Московская область - Республика Саха (Якутия)
До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область - Забайкальский край)
До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург)
До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург)
До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область)
До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика)
До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область)
До 75 кг: Павел Сосулин (Санкт-Петербург)
До 80 кг: Имам Хатаев (Чеченская Республика)
До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан)
До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Краснодарский край)
Свыше 92 кг: Алексей Дронов (Ставропольский край)
Чемпионат мира пройдёт в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая. Боксеры сборной России выступят под флагом и гимном РФ.