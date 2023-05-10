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Один из лидеров "Джиро" упал во время гонки, столкнувшись с собакой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step упал во время заезда в рамках пятого этапа многодневной шоссейной гонки "Джиро д"Италия" из-за выбежавшей на трассу собаки.

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Инцидент произошел в начале проходящей в среду гонки. Собака выбежала на трассу и слегка задела велосипед гонщика. Тот потерял управление и упал, что привело к завалу. При этом Эвенепул, сидя уже на асфальте, проехал несколько метров по скользкой от дождя трассы.

Спортсмен вскоре поднялся на ноги и через несколько минут продолжил гонку, которая к настоящему моменту еще не завершилась. После четырех этапов Эвенепул занимал второе место в общем зачете.

Джиро д'Италия
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