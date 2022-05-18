Победитель этапа "Джиро" выбыл из-за попавшей в глаз пробки от шампанского

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Эритрейский велогонщик Биниам Гирмай досрочно завершил участие в многодневной гонке "Джиро д' Италия" из-за травмы глаза, сообщает Gazzetta dello Sport.

Накануне он стал победителем 10-го этапа гонки. На церемонии награждения он открыл полагающуюся на подиумах в велоспорте бутылку шампанского, но вылетевшая пробка попала ему в левый глаз. После церемонии спортсмен отправился в госпиталь для обследования.

Для 22-летнего Гирмая это первая победа на этапах гранд-туров. Сообщалось, что он – первый в истории "Джиро д' Италия" темнокожий триумфатор этапа.

"Джиро д' Италия" - знаменитая супермногодневка, входящая в серию гранд-туров вместе с "Тур де Франс" и "Вуэльтой Испании". Впервые гонка "Джиро" состоялась в 1909 году, сейчас проходит в 105-й раз.