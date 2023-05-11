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Матыцин раскритиковал решение FIE о недопуске саблисток Егорян, Великой и Поздняковой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация фехтования (FIE) нарушает права спортсменов, не допустив некоторых российских саблисток к соревнованиям, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"С сожалением отмечаем, что решение Международной федерации фехтования - это продолжение линии политизации спорта. Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внесшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступление на чемпионатах мира и Олимпийских играх", - заявил Матыцин, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.

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"Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики - интерес к таким турнирам", - отметил глава ведомства.

"Несмотря на все неправомерные решения, наши чемпионы остаются примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем поддерживать всех наших спортсменов", - заявил Матыцин.

FIE не допустила на международные соревнования олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову. Между тем, в марте международная федерация решила допускать до соревнований россиян и белорусов, но при соответствии ряду критериев, рекомендованных Международным олимпийским комитетов, таких как нейтральный статус и непричастность к поддержке спецоперации России на Украине. Также не рекомендуется допускать спортсменов, связанных с военными спортивными обществами, такими как ЦСКА или " Динамо".

Олег Матыцин фехтование
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