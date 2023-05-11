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Глава ОКР назвал фарсом решение о недопуске саблисток Егорян, Великой и Поздняковой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков осудил решение Международной федерации фехтования не допускать до соревнований российских саблисток, олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову.

"На примере Международной федерации фехтования (FIE) четко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры "возвращения" россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления. Международный Олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально", - написал Поздняков в своём телеграм-канале.

"Это, по сути, - инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку", - добавил он.

"Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат "возвращения". И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях", - подчеркнул глава ОКР.

Ранее FIE не допустила на международные соревнования олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову.

Между тем в марте международная федерация решила допускать до соревнований россиян и белорусов, но при соответствии ряда критериев, рекомендованными Международным олимпийским комитетов, таких как нейтральный статус и непричастность к поддержке спецоперации России на Украине. Также не рекомендуется допускать спортсменов, связанных с военными спортивными обществами, такими как ЦСКА или " Динамо".

ОКР Станислав Поздняков фехтование FIE
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