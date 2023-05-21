Кокорин стал чемпионом Кипра в составе "Ариса"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арис" завоевал золото чемпионата Кипра после поражения его ближайшего преследователя, команды АПОЭЛ.

В 35-м туре АПОЭЛ проиграл в гостях "Аполлону" со счетом 2:3 и лишился догнать лидирующий "Арис".

За тур до финиша "Арис" имеет в своем активе 74 очка, АПОЭЛ – 68. В заключительном туре команды сыграют между собой.

В составе "Ариса" на правах аренды в этом сезоне играет российский нападающий Александр Кокорин. На этой неделе он был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Права на футболиста принадлежат итальянской "Фиорентине".