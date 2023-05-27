Петров и Сироткин ждут высокую конкуренцию в гонке на выносливость на "Игора Драйв"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские пилоты Виталий Петров и Сергей Сироткин, имеющие опыт выступлений в "Формуле-1" считают, что борьба за победу на четырехчасовой гонке на выносливость на трассе "Игора Драйв" (Ленинградская область) будет высокой.

"Остается буквально несколько часов до старта 4-часовой гонки на выносливость. Сегодня развернется борьба между нашими главными соперниками, Mercedes GT3. Постараемся дать им бой за прошлый год. Накануне состоялись тесты BR03, за рулем которого был Сироткин. На протяжении часовой дистанции были проверены топливо, резина, а также поведение болида. Все отработали на отлично", - сказал Петров, слова которого "Интерфаксу" предоставила пресс-служба Российской серии кольцевых гонок.

Сироткин отметил, что трасса "Игора Драйв" "является одной из самых сложных во всей России, - с большим количеством перепадов, очень много поворотов, которые требуют разностороннего баланса поведения автомобиля".

"BR03 ведет себя достаточно уверенно на трассе. Конкуренция между соперниками будет сегодня высокая", - отметил он.

Гонки на выносливость - одна из самых известных автоспортивных дисциплин в мире. Первые официальные соревнования в формате круглосуточного марафона состоялись почти 120 лет назад. Среди известных мировых марафонов, существующих до сих пор - "6 часов Спа-Франкоршама", "12 часов Себринга", "24 часа Ле-Мана". В них принимали участие и российские пилоты, выступающие за SMP Racing, они добивались побед и мест на подиуме.

Первый этап СМП РСКГ Эндуранс продолжительностью 3 часа состоялся в начале апреля на "Сочи Автодроме".