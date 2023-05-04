Гонщики Петров и Сироткин выступят в четырехчасовом марафоне под Санкт-Петербургом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывшие пилоты "Формулы-1" Виталий Петров и Сергей Сироткин станут участниками второго этапа Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, сообщили "Интерфаксу" организаторы соревнований.

Заезды пройдут 27 мая на автодроме "Игора Драйв" Ленинградской области, участникам предстоит сражаться на протяжении 4 часов. За это время лидеры гонки на самых быстрых автомобилях преодолеют более 600 км, заезжая на пит-стопы для смены пилотов в экипажах, дозаправки автомобилей и смены шин.

"В гонке одновременно стартуют около 25 автомобилей разных категорий: от экзотических Shortcut, созданных по ностальгическим мотивам Lotus 7, до сверхсовременных Mercedes-AMG, Ferrari, Porsche, BMW, Toyota и Audi международных категорий GT3, GT4 и TCR", - говорится в сообщении.

Петров и Сироткин "будут посменно пилотировать уникальный отечественный спортпрототип BR03 на протяжении четырех часов". Среди их соперников - более 50 лучших российских пилотов, победителей и призеров престижных турниров.

Гонки на выносливость - одна из самых известных автоспортивных дисциплин в мире. Первые официальные соревнования в формате круглосуточного марафона состоялись почти 120 лет назад. Среди известных мировых марафонов, существующих до сих пор - "6 часов Спа-Франкоршама", "12 часов Себринга", "24 часа Ле-Мана". В них принимали участие и российские пилоты, выступающие за SMP Racing, они добивались побед и мест на подиуме.

Первый этап СМП РСКГ Эндуранс продолжительностью 3 часа состоялся в начале апреля на "Сочи Автодроме".