Поиск

Гонщики Петров и Сироткин выступят в четырехчасовом марафоне под Санкт-Петербургом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывшие пилоты "Формулы-1" Виталий Петров и Сергей Сироткин станут участниками второго этапа Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, сообщили "Интерфаксу" организаторы соревнований.

Заезды пройдут 27 мая на автодроме "Игора Драйв" Ленинградской области, участникам предстоит сражаться на протяжении 4 часов. За это время лидеры гонки на самых быстрых автомобилях преодолеют более 600 км, заезжая на пит-стопы для смены пилотов в экипажах, дозаправки автомобилей и смены шин.

"В гонке одновременно стартуют около 25 автомобилей разных категорий: от экзотических Shortcut, созданных по ностальгическим мотивам Lotus 7, до сверхсовременных Mercedes-AMG, Ferrari, Porsche, BMW, Toyota и Audi международных категорий GT3, GT4 и TCR", - говорится в сообщении.

Петров и Сироткин "будут посменно пилотировать уникальный отечественный спортпрототип BR03 на протяжении четырех часов". Среди их соперников - более 50 лучших российских пилотов, победителей и призеров престижных турниров.

Гонки на выносливость - одна из самых известных автоспортивных дисциплин в мире. Первые официальные соревнования в формате круглосуточного марафона состоялись почти 120 лет назад. Среди известных мировых марафонов, существующих до сих пор - "6 часов Спа-Франкоршама", "12 часов Себринга", "24 часа Ле-Мана". В них принимали участие и российские пилоты, выступающие за SMP Racing, они добивались побед и мест на подиуме.

Первый этап СМП РСКГ Эндуранс продолжительностью 3 часа состоялся в начале апреля на "Сочи Автодроме".

Сергей Сироткин Виталий Петров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Краснодар" победил "Акрон" и сыграет с "Уралом" за выход в суперфинал Кубка России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Российских велосипедистов допустили к международным соревнованиям

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Число российских атлетов на ОИ-2024 при допуске составит не более 180 человек

Карацев выбил Медведева из турнира Masters в Мадриде

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Восемь дзюдоистов из РФ не допустили до турниров после проверки их позиций по СВО

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Действующий обладатель Кубка Стэнли выбыл из нынешнего розыгрыша плей-офф

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });