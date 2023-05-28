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"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 29-м туре РПЛ
Томаш Тавареш ("Спартак") и Дмитрий Стоцкий ("Пари Нижний Новгород") во время матча
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с соперниками из "Пари Нижний Новгород".

Воскресный поединок в Москве завершился со счетом 0:0.

В турнирной таблице столичный клуб идет на третьем месте, набрав 54 очка и уступая один балл московскому ЦСКА, который занимает вторую строчку. В заключительном туре 3 июня "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

"Пари НН" имеет в активе 27 баллов. Подопечные Сергея Юрана в таблице находятся в зоне стыковых матчей, на 13-м месте. В 30-м туре нижегородцы примут подмосковные "Химки".

Футбол РПЛ Спартак Пари НН
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