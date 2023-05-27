"Урал" обыграл "Химки" в 29-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" на выезде со счетом 3:0 победили соперников из подмосковных "Химок" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась в субботу в Химках. За гостей дважды отличился Александр Юшин (24 и 40 минуты). Еще один гол на счету Даниела Мишкича (63).

"Урал" в турнирной таблице находится на 11-м месте, набрав 33 очка. "Химки" идут на 15-й строчке, набрав 18 очков. Подмосковная команда по окончании сезона покинет РПЛ.

В заключительном 30-м туре 3 июня уральцы примут "Сочи". Химчане сыграют в гостях с "Пари Нижний Новгород".