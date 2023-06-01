"Ростех" поддержит вышедшую в Российскую премьер-лигу "Балтику"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госкоропорация "Ростех" и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта, сообщила пресс-служба компании.

В рамках соглашения, подписанного генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и губернатором Антоном Алихановым, компания окажет поддержку футбольному клубу Премьер-лиги "Балтика", детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона.

Базовый стадион команды получит название "Ростех-арена" (на сегодня "Калининград").

В сезоне 2022/2023 "Балтика" играет в Первой лиге, она уже обеспечила себе досрочный выход в Российскую премьер-лигу впервые с 1998 года.

"Футбольный клуб "Балтика" - достояние поколений, объединяющее жителей Калининградской области более 65 лет. Вся клубная пирамида подготовки заслуживает поддержки генерального партнера именно такого высочайшего класса, как "Ростех". Благодарю Сергея Викторовича Чемезова и его команду за поддержку балтийцев. Уверен, что тандем "Балтики" и "Ростеха" соберет тысячи болельщиков на крупнейшей арене регионального спорта в матчах долгожданной Премьер-лиги", - отметил Алиханов.

"Ростех" традиционно поддерживает многие виды спорта. Инвестиции в эту сферу - часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград - стратегически важный регион, где "Ростех" активно работает, реализует серьезные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума - не только помочь "Балтике" в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области", - сказал Чемезов.

Домашний стадион "Балтики" - "Калининград" - был построен для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в полном соответствии требованиям международных комиссий, ассоциаций, требованиям ФИФА. Его площадь - 112 512 кв. м, трибуны рассчитаны на 35 тыс. зрителей.

Как сообщалось, АО "Калининградский янтарный комбинат", входящий в состав "Ростеха", на протяжении последних лет оказывал "Балтике" финансовую поддержку.