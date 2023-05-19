"Балтика" вышла в Российскую премьер-лигу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Калининградский футбольный клуб "Балтика" за три тура до окончания турнира в Первой лиге получил прямую путевку в Российскую премьер-лигу.

Это стало возможным после того, как в стартовавшем в пятницу 32-м туре в первой лиге владикавказская "Алания" не смогла переиграть клуб "Акрон" (Тольятти). Матч на поле "Акрона" в Жигулевске завершился вничью - 0:0.

Таким образом, "Алания", идущая на третьем месте, набрала 56 очков и за два тура до конца первенства отстает от "Балтики" уже на 8 очков.

В свою очередь, калининградцы на своем поле в субботу принимают казанский "Рубин". В случае успеха "Рубина" клуб из Казани станет обладателем второй прямой путевки в высший дивизион российского футбола.

Руководит "Балтикой" экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

ФК "Балтика" играл в высшей лиге в 1996-1998 годах. С 2006 года выступает в Первой лиге (ФНЛ).