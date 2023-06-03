Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Футболист Лионель Месси Фото: Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.

Он заявил в интервью ESPN, что был счастлив играть за французский клуб и получал удовольствие от игры с партнерами по команде. Футболист назвал опыт выступления за ПСЖ удивительным.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Испанское издание Sport утверждает, что о контракте с "Аль-Хилялем" объявят 6 июня. По информации СМИ, саудовский клуб готов платить Месси 400 млн евро в год.