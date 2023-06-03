Поиск

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ
Футболист Лионель Месси
Фото: Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.

Он заявил в интервью ESPN, что был счастлив играть за французский клуб и получал удовольствие от игры с партнерами по команде. Футболист назвал опыт выступления за ПСЖ удивительным.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Испанское издание Sport утверждает, что о контракте с "Аль-Хилялем" объявят 6 июня. По информации СМИ, саудовский клуб готов платить Месси 400 млн евро в год.

Лионель Месси ПСЖ Футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Игравший у Карпина футболист перейдет в ПСЖ с зарплатой в 10 млн евро в год

Десять россиян сыграют в третьем круге Roland Garros

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Шестнадцатилетняя россиянка Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА, победив "Рому" в серии пенальти

Андрей Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });