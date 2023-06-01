Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси покинет команду после окончания сезона, заявил главный тренер французского футбольного клуба Кристоф Гальтье.

"Мне посчастливилось тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс", - приводит слова тренера L'Equipe.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Игра 38-го тура чемпионата Франции ПСЖ – "Клермон" пройдет 3 июня и стартует в 22:00 мск.