Поиск

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Месси покинет ПСЖ по окончании сезона
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси покинет команду после окончания сезона, заявил главный тренер французского футбольного клуба Кристоф Гальтье.

"Мне посчастливилось тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс", - приводит слова тренера L'Equipe.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Игра 38-го тура чемпионата Франции ПСЖ – "Клермон" пройдет 3 июня и стартует в 22:00 мск.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

Карякин выступил категорически против участия в Кубке мира без флага РФ

"Севилья" выиграла Лигу Европы УЕФА, победив "Рому" в серии пенальти

Андрей Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

Федор Смолов продлил контракт с "Динамо"

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

"Реал" признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Потапова, Касаткина и Блинкова вышли в третий круг Roland Garros

"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

"Счастлив, что этот сезон закончился". Итоги первого круга Roland Garros

Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в контрабанде 1370 кг наркотиков

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

Медведев сенсационно проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира

FIDE пригласила Карякина для участия в Кубке мира
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });