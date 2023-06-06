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Защитник Илья Кутепов покинул "Торпедо"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" расстается с защитником Ильей Кутеповым, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

"Илья Кутепов покидает чёрно-белых в связи с истечением срока действия контракта. Благодарим Илью за время, проведённое в "Торпедо", и желаем спортивных успехов!"- говорится в сообщении.

Кутепов выступал за "Торпедо " с лета 2022 года. Ранее он выступал за столичный "Спартак", в составе которого дебютировал в 2012 году и провел за команду 114 матчей. В 2017 году в составе "Спартака" Кутепов стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны, в 2022 году - Кубок России.

Торпедо футбол Илья Кутепов
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