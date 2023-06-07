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Казань примет матч за Суперкубок России по футболу-2023

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Матч за Суперкубок России по футболу 2023 года состоится в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минспорта Татарстана в среду.

"Принято решение о проведении матча за Суперкубок России в 2023 году в Казани", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что матч состоится на стадионе "Ак Барс Арена" 15 июля. В нем примут участие чемпион России по футболу "Зенит" и обладатель Кубка России. Последний определится 11 июня. В суперфинале кубка страны сыграют "Краснодар" и ЦСКА (Москва).

Суперкубок России Татарстан
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