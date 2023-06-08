Стали известны все полуфиналисты мужской сетки Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Норвежец Каспер Рууд обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира Большого шлема Roland Garros и стал последним полуфиналистом соревнования.

Результат встречи - 6:1, 6:2, 3:6, 6:3.

Рууд занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Руне - шестое.

Соперником Рууда в полуфинале станет немец Александр Зверев (27-я позиция в рейтинге).

Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович (3) и первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.