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Чемпион мира-2022 Макаллистер перешел в "Ливерпуль"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер подписал контракт с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

24-летний футболист и "Ливерпуль" подписали долгосрочное соглашение, детали которого не уточняются.

Предыдущим клубом Макаллистера был английский "Брайтон", за который он играл с 2019 года после перехода из "Архентинос Хуниорс". В этой команде он также играл на правах аренды, на этих же условиях - в другом клубе Аргентины, "Бока Хуниорс".

Макаллистер - чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины.

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