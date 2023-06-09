"Флорида" сократила отставание в финальной серии Кубка Стэнли с "Вегасом"
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" победила "Вегас" в третьем, домашнем, матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу "Флориды", победный гол состоялся в овертайме. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27, нападающий "Вегаса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился.
Счет в серии до четырех побед сократился - 2-1 в пользу "Вегаса. Следующий матч пройдет в ночь на 11 июня вновь на льду "Флориды".