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"Аякс" сделал официальное предложение "Краснодару" по полузащитнику Сперцяну

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Амстердамский футбольный клуб "Аякс" направил официальное предложение "Краснодару" по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что и сам Сперцян заинтересован в переходе.

Стоимость 23-летнего футболиста, контракт которого с клубом действует до середины 2026 года, оценивается в 9 млн евро.

Сперцян родился в Ставрополе, он - воспитанник "Краснодара". В 2021 году решил выступать за сборную Армении.

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