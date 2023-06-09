Россиянка Корнеева вышла в финал юниорского Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Алина Корнеева стала финалисткой проходящего в Париже турнира Большого шлема Roland Garros в юниорском одиночном разряде.

В 1/2 финала Корнеева обыграла свою соотечественницу Алису Октябреву - 6:1, 6:1.

Корнеева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 331-е место. В 2023 году ей удалось выиграть юниорский Australian Open. Октябрева в рейтинге WTA в настоящий момент отсутствует.

В финале Корнеева может сыграть с еще одной россиянкой, Анастасией Гурьевой. Гурьевой (№582 в мировом рейтинге) предстоит полуфинальный матч с перуанкой Луссианой Перес Аларкон (1343).