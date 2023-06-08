Россия будет представлена в финале юниорского Roland Garros

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Две россиянки составили одну из полуфинальных пар в юниорском турнире теннисного соревнования Большого шлема Roland Garros-2023 в Париже.

Борьбу за выход друг с другом поведут Алина Корнеева и Алиса Кораблева. Таким образом, в финале турнира гарантированно окажется теннисистка из России.

Корнеева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 331-е место. В 2023 году ей удалось выиграть юниорский Australian Open. Октябрева в рейтинге WTA в настоящий момент отсутствует.