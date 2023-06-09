Названы составы команд на второй этап "Кубка Победы" по боксу в рамках ПМЭФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федерация бокса России обнародовала состав участников второго этапа командного турнира на "Кубок Победы". Данная стадия турнира пройдет в Санкт-Петербурге в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно сообщению федерации, что бои проведут несколько участников завершившегося в мае в Ташкенте чемпионата мира – Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Игорь Свиридченков. Также выступит участник Олимпийских игр-2020 Иван Верясов.

Составы команд

"Тула" (боксеры из Центрального федерального округа) – "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО):

До 58 кг. Глеб Мурашов (Мытищи) - Айгум Казакмурзаев (Республика Дагестан);

До 65 кг. Павел Федоров (Иваново) – Усман Магомадов (Чеченская Республика);

До 73 кг. Игорь Свиридченков (Воронеж) - Чеэрав Ашалаев (Чеченская Республика);

До 80 кг. Гарник Геворгян (Санкт-Петербург) - Бешто Шавлаев (Республика Дагестан);

Свыше 86 кг. Святослав Тетерин (Рязань) - Магомед-Султан Мусаев (Республика Дагестан);

"Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) – "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО):

До 58 кг. Всеволод Шумков – Никита Буренков (Кемеровская область);

До 65 кг. Илья Попов – Никита Куксенкин (Республика Хакасия);

До 73 кг. Павел Сосулин – Егор Шапочанский (Иркутская область);

До 80 кг. Руслан Колесников - Тимофей Каверин (Иркутская область);

Свыше 86 кг. Иван Верясов - Орудж Мамедов (Иркутская область).

Встречи второго этапа пройдут на КСК "Сибур-Арена". Здесь определятся участники второго полуфинала "Кубка Победы". На стадии четвертьфиналов встретятся команды "Тула" и "Кавказ", а также "Ленинград" и "Сибирь".

Первый этап, как анонсировалось, пройдет 12 июня в Перми. Здесь состоятся четвертьфинальные поединки между командами "Кама" (Приволжский ФО) и "Сталинград" (Южный ФО), а также "Москвой" и "Уралом" (Уральский ФО).

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Всероссийский турнир "Кубок Победы" организован промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Полуфинальные поединки "Кубка Победы-2023" пройдут 8 или 9 июля на третьем этапе в Казани. Суперфинал и матч за третье место запланированы на 15 июля в Оренбурге.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза - в активе боксёров из "Москвы".