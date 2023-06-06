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Объявлены составы команд на первый этап боксерского "Кубка Победы" в Перми

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Федерация бокса России обнародовала состав участников первого этапа командного турнира на "Кубок Победы" в Перми.

Второй сезон стартует 12 июня. На первом этапе пройдут две четвертьфинальные встречи между командами "Кама" и "Сталинград", а также между "Москвой" и "Уралом".

Составы на четвертьфинал

"Кама" (боксеры из Приволжского федерального округа) – "Сталинград" (Южный ФО):

До 58 кг. Руслан Белоусов (Саранск) – Дмитрий Шиповский (Севастополь);

До 65 кг. Михаил Малков (Пермь) – Ата-Султан Сеферов (Астрахань);

До 73 кг. Матвей Онянов (Пермь) – Вусал Алиев (Севастополь);

До 80 кг. Сергей Сергеев (Казань) – Наиль Джандалиев (Астрахань);

Свыше 86 кг. Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург) - Павел Дорошилов (Республика Крым).

"Москва" - "Урал" (Уральский ФО):

До 58 кг. Арамаис Агабабян – Алексей Киселёв (Челябинск);

До 65 кг. Леван Хасая – Рашид Янгазиев (Сургут);

До 73 кг. Шохаббос Шукуров – Владислав Чепижко (Нижневартовск);

До 80 кг. Беслан Богатырёв – Джамбулат Бижамов (Махачкала);

Свыше 86 кг. Рамазан Карнукаев – Ярослав Дороничев (Югорск).

Победители предстоящих в Перми противостояний встретятся между собой в полуфинале на третьем этапе, который запланирован на 8 или 9 июля в Казани. Другие полуфиналисты определятся по итогам второго этапа, который пройдёт 15 июня в Санкт-Петербурге. Здесь встретятся "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) - "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО), а также "Тула" (Центральный ФО) - "Кавказ" (Северо-Кавказский ФО).

Суперфинал "Кубка Победы-2023" и матч за третье место пройдут 15 июля в Оренбурге.

Соревнования будут проходить в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксёру, кто был лучшим в последнем раунде.

Призовой фонд "Кубка Победы" составит 7,5 миллионов рублей. За победу команда получит три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – один миллион. При этом за каждую победу боксёр получит по 30 тысяч рублей.

Победителем первого розыгрыша "Кубка Победы" стала команда "Кама", в Суперфинале одолевшая "Ленинград". Бронза в активе боксёров из "Москвы".

Федерация бокса России бокс
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