Рууд стал соперником Джоковича в финале Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Норвежец Каспер Рууд обыграл немца Александра Зверева в полуфинале теннисного турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:4, 6:0.

Рууд идет на четвертой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Зверев занимает 27-ю позицию.

Рууд встретится в финальном матче с сербом Новаком Джоковичем, который занимает третье место в рейтинге.

Норвежец вышел в финал Roland Garros второй раз подряд, год назад в решающем матче он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.