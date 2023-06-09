Поиск

Рууд стал соперником Джоковича в финале Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Норвежец Каспер Рууд обыграл немца Александра Зверева в полуфинале теннисного турнира Большого шлема Roland Garros, который проходит в Париже.

Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:4, 6:0.

Рууд идет на четвертой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Зверев занимает 27-ю позицию.

Рууд встретится в финальном матче с сербом Новаком Джоковичем, который занимает третье место в рейтинге.

Норвежец вышел в финал Roland Garros второй раз подряд, год назад в решающем матче он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Roland Garros входит в серию турниров Большого шлема, его матчи проходят на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнования в 2023 году составил 49,6 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,3 млн евро и 2000 очков в зачет рейтингов. Участники финалов заработают по 1 млн 150 тыс. евро и 1200 очков в зачет рейтингов.

Roland Garros теннис Каспер Рууд Александр Зверев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал Roland Garros

Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал Roland Garros

Свыше 100 комплектов наград разыграют на зимней Спартакиаде-2024

Свыше 100 комплектов наград разыграют на зимней Спартакиаде-2024

Капитана "Спартака" дисквалифицировали на две игры за оскорбление арбитра

Путин не против легионеров в футболе, но в меру

Путин не против легионеров в футболе, но в меру

Месси подтвердил свой переход в "Интер Майами"

МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Казань примет матч за Суперкубок России по футболу-2023

Беллингем перейдет из "Боруссии" в "Реал" за 103 млн евро

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

Карим Бензема стал игроком саудовского клуба "Аль-Иттихад"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });