Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев оставил в силе запрет российским и белорусским спортсменам на участие в соревнованиях под эгидой ISU, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Решение остается в силе", - отмечается в сообщении.

В эти выходные совет ISU провел заседание, по ходу которого обсудил рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

1 марта 2022 года ISU запретил (а позже продлил срок действия санкций) россиянам и белорусам выступать в соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, были отменены соревнования ISU, запланированные в этих странах. В частности, Россия лишилась права провести Гран-при по фигурному катанию.