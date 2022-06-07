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Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов
Фото: David Ramos/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до особого решения совета или конгресса, сообщил генеральный директор ISU Фреди Шмид на заседании конгресса ISU во вторник. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.

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"Решение совета ISU под номером 2469 об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса", - сказал Шмидт.

1 марта ISU запретил российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в связи с началом спецоперации России на Украине.

конькобежный спорт Россия Белоруссия ISU
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