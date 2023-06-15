Индия, Иран, страны СНГ будут представлены на Играх национальных видов единоборств в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Приезд более 2 тыс. спортсменов ожидается на I Всемирные игры национальных видов единоборств-2023 в Чебоксарах, говорится в сообщении пресс-службы Российского Союза боевых искусств.

"Предполагается, что участие примут атлеты из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кувейта, Сирии, Узбекистана, Белоруссии, Греции, Грузии, и других стран СНГ и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель РСБИ принял делегацию из Чувашии во главе с министром спорта республики Василием Петровым, на встрече обсудили вопросы по подготовке и проведению соревнования.

"В рамках всемирных игр планируется организовать чемпионат мира по масс-рестлингу, а также титульный (финальный) турнир в формате развлекательного шоу, в ходе которого будут разыграны награды в самых зрелищных видах единоборств", - говорится в сообщении РСБИ.

Игры пройдут в Ледовом дворце "Чебоксары Арена" с 28 сентября по 1 октября при поддержке Минспорта России, РСБИ, Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России и Минспорта Чувашии.