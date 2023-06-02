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Чебоксары примут первые Всемирные игры национальных видов единоборств

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первые Всемирные игры национальных видов единоборств состоятся ближайшей осенью в Чебоксарах, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии в пятницу.

Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта РФ. Они пройдут с 28 сентября по 1 октября 2023 года при поддержке Минспорта России, Российского союза боевых искусств, Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России и Минспорта Чувашии. Среди участников - как россияне, так и зарубежные спортсмены.

"Наша главная задача - показать красоту и уникальность национальных видов спорта, которые развиваются в России и Чувашии, а также расширить туристический потенциал региона. Кроме того, Всемирные игры станут прекрасной площадкой для международного соревновательного опыта наших атлетов и мощным импульсом по вовлечению мальчишек и девчонок в спортивные школы и секции", - заявил министр спорта Чувашии Василий Петров.

По предварительным данным, главной площадкой соревнований станет Ледовый дворец "Чебоксары Арена" - самое крупное спортивное сооружение республики вместимостью 7500 мест.

Отмечается, что первые Всемирные игры национальных видов единоборств будут проходить в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Чебоксары Чувашия
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