Чемпион ОИ по пятиборью Шмелев умер в возрасте 76 лет
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Советский пятиборец Владимир Шмелев скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.
Отмечается, что Шмелев ушел из жизни 14 июня в Химках.
"Федерация современного пятиборья России глубоко скорбит о смерти Владимира Константиновича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Шмелев является победителем Олимпийских игр (1972), чемпионатов мира (1973, 1974) в командном первенстве, завоевывал серебро ЧМ (1973, 1974) в личном первенстве и бронзу ЧМ (1975) - в командном.