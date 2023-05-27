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Умер чемпион ОИ-1992 по гандболу Игорь Васильев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший правый полусредний сборной России Игорь Васильев скончался на 58-м году жизни, сообщает в субботу пресс-служба Федерации гандбола России.

Спортсмен умер 26 мая.

"Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича", - говорится в сообщении.

Васильев родился в Волгограде, начал профессиональную карьеру в "Каустике", с которым стал чемпионом России в 1996 году. После этого много выступал в Европе – в испанском "Атлетико", немецких "Альтенхаген-Гейпен" и "Гросс-Герау", швейцарском "Сюре".

Васильев – чемпион Олимпиады-1992, мира-1993, серебряный призер чемпионата Европы-1994.

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