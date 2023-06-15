Молодежная сборная России по футболу пропустила пять мячей от Белоруссии
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России (игроки – не старше 21 года) со счетом 1:5 потерпели поражение от сверстников из команды Белоруссии.
В составе россиян гол провел Павел Мелешин, в составе белорусов отличились Егор Карпицкий (трижды), Алексей Антилевский. Кроме того, зафиксирован автогол российского футболиста Ивана Пяткина.
Игра прошла в Борисове (Белоруссия).
Следующий матч российская команда проведет с командой высшей лиги чемпионата Белоруссии "Торпедо-БЕЛАЗ" (Жодино) 18 июня.