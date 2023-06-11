Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в сентябре должна провести контрольную встречу с национальной командой Катара, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"На сентябрьские даты ФИФА у нас есть договоренность со сборной Катара. Второго соперника сейчас выбираем", - приводит слова Митрофанова "Спорт-Экспресс".

В настоящее время сборная России не принимает участия в официальных турнирах из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.