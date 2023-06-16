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Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские спортивные федерации не согласятся с форматом выступления атлетов из РФ на Олимпийских играх в статусе беженцев, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Прежде всего надо сделать юридическую оценку этим предложениям, насколько это соответствует олимпийской хартии. Но в таком формате это говорит о том, что иностранные партнеры хотят разрушения системы нашего национального спорта. Это неприемлемо. Думаю, ни одна федерация с ними не согласится", - приводит слова Матыцина "Матч ТВ".

В четверг СМИ сообщили, что МОК допустит российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 в Париже как "команду беженцев".

28 марта МОК выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом они должны соответствовать критериям: к турнирам могут допустить лишь тех, кто не поддерживает СВО на Украине. Но и из них не все получат добро: запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам - к примеру, к ЦСКА.

МОК Олег Матыцин
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