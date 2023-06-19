"Балтика" продлила контракт с Сергеем Игнашевичем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба калининградского ФК.

"Трудовое соглашение подписано по схеме "1+1", - говорится в сообщении.

43-летний специалист возглавил "Балтику" в сентябре 2021 года, по итогам сезона-2022/23 команда завоевала путевку в Российскую премьер-лигу. Под руководством Игнашевича она одержала 30 побед в 62 матчах и набрала 111 очков.

Помимо этого, клуб продлил контракт и с тренерским штабом "Балтики".