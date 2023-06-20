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На "Зенит" составили протоколы за несогласованное празднование чемпионства

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU -В суды Петербурга поступили материалы об административном правонарушении в отношении АО "ФК "Зенит", сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Протоколы по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) зарегистрированы в Дзержинском, Октябрьском и Петроградском районных судах северной столицы. К производству материалы пока не приняты.

Согласно протоколу, вечером 13 мая на Невском проспекте ФК "Зенит" организовал "массовое одновременное пребывание и передвижение" не менее 1 тыс. человек, не являющееся публичным мероприятием. Оно повлекло нарушение общественного порядка и причинение вреда растениям, создало помехи движению пешеходов и автомобилей.

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В материалах также указано, что 9 мая гендиректор клуба направил письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой согласовать праздничные мероприятия, посвященные победе "Зенита" в чемпионате России по футболу: установку арт-объектов и парад спортсменов с тренерами на автобусе в сопровождении ГИБДД. Городской комитет по спорту рекомендовал ФК "Зенит" согласовать это с региональным ГУ МВД, однако письмо в полицию направили только 15 мая - после того, как прошло празднование.

"АО "ФК "Зенит", не приняв во внимание рекомендации комитета (по спорту - ИФ), не предприняв всех возможных мер, организовало мероприятие", - следует из протокола.

В других протоколах указано, что участники мероприятия топтали газоны и бросили на траву пиротехнику.

По информации пресс-службы судов, представитель футбольного клуба не согласен с вменяемым.

"Зенит" оформил чемпионство 7 мая за четыре тура до финиша чемпионата России, победив на своем поле московский "Спартак".

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Зенит
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