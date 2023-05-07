"Зенит" победил "Спартак" и стал девятикратным чемпионом России

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Зенит" в девятый раз завоевал золото чемпионата России по футболу. Недосягаемым до ближайшего преследователя он стал, обыграв на своем поле "Спартак" со счетом 3:2.

В активе "Зенита" голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+1). "Спартак" ответил точными ударами Бальде Кейта (33) и Квинси Промеса (85, пенальти).

На 76-й минуте арбитр удалил игрока "Спартака" Алексиса Дуарте.

За четыре тура до конца чемпионата "Зенит" набрал 64 очка и оторвался от ближайшего преследователя - московского ЦСКА - на 13 очков. Этот отрыв гарантирует петербургскому клубу победу в чемпионате.

"Зенит" выиграл РПЛ пятый раз подряд, петербуржцы не уступают лидерство в чемпионате с сезона 2018/19. Всего в активе "Зенита" 10 побед в национальных чемпионатах - девять в чемпионатах России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) и одна в чемпионате СССР (1984).

За десятую победу в чемпионатах страны "Зенит" получит право нанести вторую звезду на свой логотип.

К пятому подряд чемпионству "Зенит" привел главный тренер Сергей Семак. Он возглавил клуб в 2018 году и, кроме пяти чемпионатов страны, выиграл с "Зенитом" Кубок России и три Суперкубка России.