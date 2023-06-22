Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Делегаты внеочередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовали за лишение признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

Решение было принято абсолютным большинством голосов.

Ранее МОК выразил неудовлетворение тем, как идут реформы в IBA, которую с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев. Исполком МОК рекомендовал отстранить IBA от организации олимпийского турнира в Лос-Анджелесе 2028 года. После чего Бах принял решение о созыве внеочередной сессии 22 июня.

IBA требует аннулировать рекомендации МОК отозвать лицензию. IBA также подал срочную просьбу приостановить исполнение рекомендации до вынесения в арбитраже окончательного решения.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.