Умар Кремлев назвал колоссальной ошибкой лишение IBA признания

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA) - большая трагедия для мирового бокса, считает глава IBA Умар Кремлев.

"Сегодня МОК совершил колоссальную ошибку, отстранив от признания Международную ассоциацию бокса IBA, тем самым показав свое истинное политизированное лицо", - написал Кремлев в своем телеграм-канале в четверг.

"Не скроем, что сегодняшнее решение является трагедией для мирового бокса и нисколько не соответствует риторике МОК о том, что они действуют в интересах бокса и спортсменов", - добавил президент IBA.

В четверг делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.