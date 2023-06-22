Поиск

Умар Кремлев назвал колоссальной ошибкой лишение IBA признания

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA) - большая трагедия для мирового бокса, считает глава IBA Умар Кремлев.

СпортМеждународная ассоциация бокса лишена признания МОКМеждународная ассоциация бокса лишена признания МОКЧитать подробнее

"Сегодня МОК совершил колоссальную ошибку, отстранив от признания Международную ассоциацию бокса IBA, тем самым показав свое истинное политизированное лицо", - написал Кремлев в своем телеграм-канале в четверг.

"Не скроем, что сегодняшнее решение является трагедией для мирового бокса и нисколько не соответствует риторике МОК о том, что они действуют в интересах бокса и спортсменов", - добавил президент IBA.

В четверг делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

Умар Кремлев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гинер подтвердил возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Международная ассоциация бокса лишена признания МОК

Иржи Ярошик возглавил "Оренбург"

Чех Личка стал новым главным тренером московского "Динамо"

Чех Личка стал новым главным тренером московского "Динамо"

СМИ сообщили о согласии футболиста ЦСКА Чалова перейти в "Галатасарай"

СМИ сообщили о согласии футболиста ЦСКА Чалова перейти в "Галатасарай"

Олег Малышев стал новым гендиректором ФК "Спартак"

Олег Малышев стал новым гендиректором ФК "Спартак"

Нападающий сборной Франции Кнунку перешел в "Челси"

Нападающий сборной Франции Кнунку перешел в "Челси"

Денис Глушаков покинул "Нижний Новгород"

Футболист "Спартака" Промес приговорен в Нидерландах к 1,5 года тюрьмы

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });