Бывший тренер вратарей "Спартака" Перескоков умер в 60 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бывший тренер вратарей "Спартака", "Уфы", "Арсенала" Юрий Перескоков скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба тульского футбольного клуба.

"Ужасная новость… Совсем недавно, в мае, мы поздравляли Юрия Валентиновича с шестидесятилетним юбилеем. Он был полон жизненных сил и планов на будущее", - говорится в сообщении.

Перескоков работал в тульском "Арсенале" с 2021 года, до этого семь лет работал в "Уфе". В "Спартаке" специалист трудился с 2003 по 2007 год, в тот период клуб трижды становился серебряным призером чемпионата России.