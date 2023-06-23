В Федерации бокса России осудили решение МОК по IBA

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Федерация бокса России считает ошибочным решение МОК отозвать лицензию у возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым Международной ассоциации бокса и призывает прекратить давление на российских спортсменов.

"Вчера МОК отозвал признание IBA, мы выражаем свое несогласие, так как это решение затрагивает не только интересы российских боксеров, но и всего боксерского мира. МОК совершает ошибку и показывает свой политизированный характер", - заявила президент Федерации бокса России Татьяна Кириенко на пресс-конференции в пятницу

"Мы призываем МОК и президента Томаса Баха прекратить давление на российских спортсменов. Считаем, что участие российских боксеров на политических условиях в международных турнирах неприемлемым", - добавила она.

"Мы решили, что российские спортивные команды по боксу принимают участие только в тех турнирах, где они будут на равных условиях и без ограничений и запретов. Российские боксеры готовы выступать на равных условиях и со своими государственными символами. Такие соревнования будут, это всемирные Игры Дружбы уже в следующем году", - заявила глава федерации.

22 июня делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания IBA. Решение было принято абсолютным большинством голосов.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за претензий к системе управления организации, ее финансам и судейству. IBA не занималась организацией квалификационных и олимпийских соревнований Олимпиады 2020 года в Токио, и не будет допущена к организации боксерского олимпийского турнира на Играх 2024 года в Париже и на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Обязанности Международной боксерской ассоциации пока исполняет МОК.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.