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"Зенит" выкупил бразильца Мантуана у "Коринтианса"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник Густаво Мантуан будет играть в "Зените" на полноценной основе, сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и бразильский футбольный клуб "Коринтианс" достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с атакующим полузащитником действует по схеме "4+1", - говорится в сообщении.

22-летний футболист перешел в "Зенит" летом 2022 года на правах аренды. В составе петербургского клуба Мантуан провел 29 матчей, забив шесть голов и сделав четыре голевые передачи.

футбол Зенит
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